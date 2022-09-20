مستغانم: إفشال 4 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 51 شخصا

مستغانم - أفشلت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل وأمن ولاية مستغانم يوم الثلاثاء، 4 محاولات للهجرة غير الشرعية على اليابسة وفي عرض البحر وتوقيف 51 شخصا، حسبما علم لدى الهيئتين الأمنيتين.

وقامت الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل ليلة الاثنين إلى الثلاثاء باعتراض قاربين كان على متنهما 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية في عرض البحر على بعد 12 ميل بحري (22 كيلومتر) شمال مستغانم و5 أميال بحرية (9 كيلومتر) شمال غرب (10 كيلومتر شرق مستغانم).

وتم تحويل الموقوفين إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي كورونا (كوفيد 19)، قبل تسليمهم للمصالح المختصة ثم تقديمهم أمام العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية، يضيف المصدر ذاته.

ومن جهتها، تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء من إحباط محاولتي هجرة غير الشرعية على اليابسة وتوقيف 19 شخصا بينهم امرأة وقاصرين اثنين.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد رصد مصالح الشرطة لمجموعة من الشباب (10 أشخاص) الذين ينحدرون من ولايتي مستغانم وتيزي وزو بالقرب من شاطئ المطربة (بلدية مستغانم) وهم يحملون معدات ومؤونة الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من المتوسط، اضافة إلى توقيف ثلاث مركبات على متنها 9 أشخاص.

وقامت الفرق الأمنية خلال هذه العملية التي دامت عدة ساعات، بحجز قاربين للصيد والنزهة ومحرك و20 دلو بسعة 30 لتر لكل واحد من مادة البنزين ومصباحين وبوصلة وجهاز تحديد المواقع وسترات نجدة وحقائب ظهرية، وفق ما تمت الإشارة إليه.