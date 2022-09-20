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أم البواقي: إيداع 8 من أفراد شبكة إجرامية دولية تمتهن المتاجرة بالمخدرات الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
أم البواقي: إيداع 8 من أفراد شبكة إجرامية دولية تمتهن المتاجرة بالمخدرات الحبس المؤقت

أم البواقي - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين مليلة (أم البواقي) بإيداع 8 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تمتهن المتاجرة في المخدرات لاسيما مادة الكوكايين رهن الحبس المؤقت، حسب ما ورد الثلاثاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

و أفاد ذات البيان بأنه تم إيداع الأشخاص الثمانية (8) رهن الحبس المؤقت مع وضع شخص تاسع مشتبه تورطه في ذات القضية تحت الرقابة القضائية بعد استجوابهم عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق.

و جاء في البيان بخصوص حيثيات القضية أنه "إثر تحصل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني على معلومات مفادها وجود سيارة على متنها مواد مخدرة تم توقيفها و بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق أبيض يحتمل أن يكون مادة الكوكايين".

و أضاف البيان "بعد تعميق التحريات الأولية تحت إشراف نيابة جمهورية الحال تبين أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تمتهن المتاجرة في المخدرات لاسيما مادة الكوكايين متورط فيها 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة ينحدرون من مناطق مختلفة من الوطن".       

وتم توقيف تسعة أشخاص منهم فيما بقي 5 مشتبه فيهم في حالة فرار حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه في هذا الإطار تم ضبط 2,1 كلغ من مادة الكوكايين و 13,642 كلغ من المخدرات الصلبة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 16 مليون و 481 ألف و 480 دج و 6 سيارات فاخرة.

للإشارة، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بناء على طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة من أجل جنايتي "تسيير و تنظيم و تمويل نشاطات الحيازة و الشراء قصد البيع و التخزين لمواد مخدرة" و "القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المخدرات."

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أم البواقي: إيداع 8 من أفراد شبكة إجرامية دولية تمتهن المتاجرة بالمخدرات الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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