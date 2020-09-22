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تيزو وزو: ابراز أهمية اشراك النسيج الجمعوي في تسيير الشؤون العامة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 10:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 96 مرات
تيزو وزو: ابراز أهمية اشراك النسيج الجمعوي في تسيير الشؤون العامة

تيزي وزو- أبرز وزير الشباب و الرياضة, سيد علي خالدي يوم الاثنين خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية تيزي وزو الأهمية التي توليها الدولة لإشراك الحركة الجمعوية و الشبانية عموما في تسيير الشؤون العامة.

و أشار الوزير في تدخل له خلال لقاء مع المجتمع المدني حول انجاز المخطط الوطني للشباب 2020-2024, إلى "التزام الدولة بمرافقة الحركة الجمعوية و الشباب عموما و اشراكهم بشكل فعلي لجعله شركاء في تسيير السياسات العمومية".

و دعا الوزير بهذه المناسبة ممثلي الحركة الجمعوية و المجتمع المدني إلى فتح "حوار حقيقي و صريح و بناء للمساهمة في انجاز ورقة الطريق الجديدة و اثراءها باقتراحات ملموسة".

و أكد الوزير أنه يتقاسم انشغالات الشباب و عن امتناعه عن القيام ب "وعود كاذبة" بل "أمور حقيقية و قابلة للتطبيق", مشيدا بنشاط الحركة الجمعوية المحلية التي تعد, حسب قوله, من بين "الأكثر نشاطا على المستوى الوطني", ليلتزم بعد ذلك بدراسة مجمل الاقتراحات المعبر عنها.

و صرح قائلا "جئت للسماع لانشغالاتكم و اقتراحاتكم بكل ديمقراطية و شفافية من أجل ادراجها في هذا المخطط الجديد الذي يكرس التزامات و توجهات الدولة اتجاه الشباب".

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و استمع الوزير لمختلف الصعوبات لاسيما منها ما يتعلق بتخفيف الاجراءات المتعلقة بترقية العمل الجمعوي, مشيرا إلى ضرورة رفع البيروقراطية في القطاع, بدأ بتسيير المنشئات الشبانية.

و قال السيد خالدي في هذا الشأن "لا ينبغي للإدارة تسيير المنشئات الشبانية و دور الشباب و غيرها و إنما للحركة الجمعوية التي يتعين أن تجعل منها فضاءات للترفيه و الثقافة و الحوار".

و قام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين منشئتين رياضيتين ببلديتي ذراع الميزان و ايرجن, جنوبي غرب و جنوبي شرق الولاية, كما تفقد مشروعين أخرين أحدهما بعاصمة الولاية.

و التزم الوزير الذي تم استوقافه بذراع الميزان و ايرجن و كذا بتيزي وزو بخصوص المنشئات الرياضية الجوارية, بإنجاز المزيد منها لا سيما بالمناطق النائية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 10:09
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تيزو وزو: ابراز أهمية اشراك النسيج الجمعوي في تسيير الشؤون العامة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 10:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 96 مرة   شارك

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