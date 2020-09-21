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رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 19:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرات
رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

الجزائر - تم إعداد رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب معاشات و منح المتقاعدين وذوي الحقوق وتوزيعها على عدة أيام تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية، حسب ما أعلنت عنه يوم الاثنين مؤسسة بريد الجزائر على موقعها الرسمي.

وأوضح ذات المصدر أنه "حرصا على تسهيل عملية سحب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق والتكفل الأمثل بهم على مستوى مكاتب البريد، وفي إطار التكامل الحكومي بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بادر كل من الصندوق الوطني للتقاعد ومؤسسة بريد الجزائر بإعداد رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام بالاعتماد على العدد الأخير من رقم الحساب البريدي الجاري".

إقرأ أيضا:    بريد الجزائر/الصندوق الوطني للتقاعد: رزنامة جديدة لصب معاشات التقاعد

وعلى هذا الأساس، تدعو مؤسسة بريد الجزائر المتقاعدين وذوي الحقوق إلى "الالتزام بهذه الرزنامة و التقيد باليوم الذي تصب فيه منحهم ومعاشاتهم من أجل سحبها في أحسن الظروف على مستوى المكاتب البريدية".

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رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 19:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرة   شارك

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