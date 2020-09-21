المجتمع المدني أضحى "شريكا أساسيا و دائما" في حلقة التنمية المحلية

غليزان - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، مساء اليوم الاثنين بغليزان أن المجتمع المدني أضحى "شريكا أساسيا ودائما" في حلقة التنمية المحلية.

وأبرز السيد برمضان خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية المحلية بدار الثقافة "امحمد إسياخم" لغليزان أن دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة أصبح بارزا وهاما لتحقيق التنمية المحلية في مختلف المجالات.

وذكر قائلا : "لا يجب أن يكون العمل الجمعوي ظرفيا ومناسباتيا بل لا بد ان يكتسي صفة الديمومة والاستمرارية إضافة إلى التنسيق بين مختلف الجمعيات والمنظمات للتكفل والاستماع لانشغالات المواطن وإيصالها للإدارة المعنية".

كما أثنى نفس المتحدث على الهبة التضامنية للمجتمع المدني خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما في صناعة أقنعة الوقاية وتوزيع المواد الغذائية على السكان المتأثرين بالحجر الصحي على مستوى المناطق النائية والمعزولة.

وأشار الى أن الهدف من سلسلة اللقاءات، هو الاطلاع على انشغالات الفاعلين في المجتمع المدني والحركة الجمعوية قصد رفع العراقيل التي يواجهونها في نشاطهم الجمعوي وتحسين مردوديتهم.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج خلال هذا اللقاء إلى تدخلات ممثلي المجتمع المدني المحلي من خلال طرح أفكارهم و انشغالاتهم واقتراحاتهم حيث أكد السيد برمضان أنه سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها.