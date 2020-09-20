Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران : توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 11:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
وهران : توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

وهران- تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بأرزيو (ولاية وهران) من توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية, حسبما علم يوم الأحد من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل عثرت ليلة السبت إلى الأحد على قارب تقليدي الصنع على متنه 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و28 سنة بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد أميال من شاطئ "رأس كاربون" بأرزيو.

وقامت ذات الوحدات بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى ميناء أرزيو لتلقي الإسعافات كما أشير إليه.

اقرأ أيضا : مستغانم: إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 4 جثث بعد انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية 

وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:05
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران : توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 11:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.20

صبري بوقدوم يشرع في زيارة عمل إلى باماكو

20.09.20

زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية "ما لم تقله العلبة السوداء"

20.09.20

استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني "قيمة مضافة" للنشاط الجمعوي

20.09.20

مشروع تعديل الدستور يؤسس لمجتمع مدني حر وفعال

20.09.20

وهران : توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

20.09.20

تندوف: تحقيق نتائج "جيدة" في مكافحة البوفروة وسوسة التمر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.18

الرسائل المجهولة: رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية