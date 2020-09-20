وهران : توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

وهران- تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بأرزيو (ولاية وهران) من توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية, حسبما علم يوم الأحد من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل عثرت ليلة السبت إلى الأحد على قارب تقليدي الصنع على متنه 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و28 سنة بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد أميال من شاطئ "رأس كاربون" بأرزيو.

وقامت ذات الوحدات بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى ميناء أرزيو لتلقي الإسعافات كما أشير إليه.

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وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وفق ذات المصدر.