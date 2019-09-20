مقاولاتية: ندوة دولية لنشاط المرأة الريفية في 15 أكتوبر المقبل بالتنسيق مع البرنامج الأممي للتنمية

و قالت الوزيرة في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل للولاية رافقتها فيها المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية، بلارتا أليكو، أن في إطار استراتيجية القطاعين(التضامن الوطني و العمل) و "من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية ذات معايير دولية سيما منها العصرنة التي تتطلبها آفاق التنمية المستدامة و عالم المقاولاتية"، سيتم تنظيم يوم 15 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، ندوة دولية بالتنسيق مع البرنامج الأممي بالجزائر العاصمة لتعزيز التعاون و الشراكة بين الطرفين آفاق 2030.
و تندرج المبادرة "الأولى من نوعها" بين قطاعي التضامن الوطني و العمل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى توسيع التعاون و الشراكة بين الطرفين سيما في مجال المرافقة و التكوين و تبادل الخبرات، كما قالت الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإمضاء على عدة اتفاقيات في المجال.
من جهتها، أكدت المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي الانمائي، بلارتا أليكو، استعداد الجهاز لتوسيع التعاون و الشراكة لترقية أداء المرأة الريفية في مجال المقاولاتية، منوهة بقدرات و طاقات المرأة الجزائرية في تقديم الاضافة اللازمة للاقتصاد الوطني و هو ما "يتماشى و يتناغم" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما لفتت.
و أبرزت أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بنشاط المرأة في عالم المقاولاتية "يتماشى مع مخطط الحكومة الجزائرية" في هذا المجال، منوهة بمختلف اجهزة دعم إنشاء مؤسسات صغيرة و كذا مرافقة المؤسسات المصرفية لفئة النساء، سيما منهم النساء الريفيات من خلال تمويل تلك المشاريع.
و قالت في هذا السياق ان من بين أهداف البرنامج الأممي للتنمية تدعيم النشاط المقاولاتي المرأة الريفية "ايمانا بأهمية مكانة المرأة في الوسط الريفي".
و أعربت السيدة بلارتا أليكو عن أملها في توسيع دعم نشاطات المرأة في شعب أخرى تتعلق بمجالات الطاقة الشمسية و الزراعة الغذائية و تسيير الموارد المائية و كذا المشاريع التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.