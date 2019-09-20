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مقاولاتية: ندوة دولية لنشاط المرأة الريفية في 15 أكتوبر المقبل بالتنسيق مع البرنامج الأممي للتنمية

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

تيبازة - يرتقب ان تحتضن الجزائر يوم 15 أكتوبر القادم أول ندوة دولية حول النشاط المقاولاتي للمرأة الريفية بالتنسيق مع البرنامج الاممي للتنمية، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت من تيبازة وزيرة التضامن الوطني، الأسرة و قضايا المرأة و كذا العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو.

و قالت الوزيرة في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل للولاية رافقتها فيها المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية، بلارتا أليكو، أن في إطار استراتيجية القطاعين(التضامن الوطني و العمل) و "من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية ذات معايير دولية سيما منها العصرنة التي تتطلبها آفاق التنمية المستدامة و عالم المقاولاتية"، سيتم تنظيم يوم 15 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، ندوة دولية بالتنسيق مع البرنامج الأممي بالجزائر العاصمة لتعزيز التعاون و الشراكة بين الطرفين آفاق 2030.

و تندرج المبادرة "الأولى من نوعها" بين قطاعي التضامن الوطني و العمل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى توسيع التعاون و الشراكة بين الطرفين سيما في مجال المرافقة و التكوين و تبادل الخبرات، كما قالت الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإمضاء على عدة اتفاقيات في المجال.

من جهتها، أكدت المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي الانمائي، بلارتا أليكو، استعداد الجهاز لتوسيع التعاون و الشراكة لترقية أداء المرأة الريفية في مجال المقاولاتية، منوهة بقدرات و طاقات المرأة الجزائرية في تقديم الاضافة اللازمة للاقتصاد الوطني و هو ما "يتماشى و يتناغم" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما لفتت.

و أبرزت أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بنشاط المرأة في عالم المقاولاتية "يتماشى مع مخطط الحكومة الجزائرية" في هذا المجال، منوهة بمختلف اجهزة دعم إنشاء مؤسسات صغيرة و كذا مرافقة المؤسسات المصرفية لفئة النساء، سيما منهم النساء الريفيات من خلال تمويل تلك المشاريع.

و قالت في هذا السياق ان من بين أهداف البرنامج الأممي للتنمية تدعيم النشاط المقاولاتي المرأة الريفية "ايمانا بأهمية مكانة المرأة في الوسط الريفي".

و أعربت السيدة بلارتا أليكو عن أملها في توسيع دعم نشاطات المرأة في شعب أخرى تتعلق بمجالات الطاقة الشمسية و الزراعة الغذائية و تسيير الموارد المائية و كذا المشاريع التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

كلـمات مفتـاحيــة :
مقاولاتية: ندوة دولية لنشاط المرأة الريفية في 15 أكتوبر المقبل بالتنسيق مع البرنامج الأممي للتنمية
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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