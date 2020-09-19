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توقيف شخصين متخصصين في سرقة السيارات باستعمال أجهزة التشويش بالعاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
توقيف شخصين متخصصين في سرقة السيارات باستعمال أجهزة التشويش بالعاصمة

الجزائر - أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مركبة مع استرجاع عتادا تقنيا خاص بالتصوير، حسب ما افاد به يوم السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن القضية عالجتها مصالح الامن الحضرية الثاني لحيدرة التابع لأمن المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس بعد تقديم شكوى من مواطن مفادها تعرضه للسرقة داخل مركبته دون اثار للتحطيم وفقدانه لمجموعة من العتاد التقني الخاص بالتصوير التابع للمؤسسة الاعلامية التي يعمل بها.

وقد اسفرت التحريات الميدانية -يفيد ذات المصدر- عن تحديد هوية المشتبه فيه بعدما عرض الاغراض المسروقة للبيع على شخص اخر حيث تمكنت مصالح الامن بعد عملية ترصد محكمة من توقيف السارق رفقة شريكه على متن سيارة سياحية وضبط العتاد التقني الخاص بالتصوير وعدة اجهزة تحكم عن بعد للتشويش في غلق وفتح المركبات وكذا ابواب المرآب الى جانب مبلغ مالي .

وأوضح ذات البيان انه وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم اطراف القضية الحال امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي امر بوضعهما الحبس المؤقت.

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توقيف شخصين متخصصين في سرقة السيارات باستعمال أجهزة التشويش بالعاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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