حوادث المرور: وفاة ستة أشخاص و إصابة 414 آخرين بجروح خلال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - أودت الطرقات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بحياة ستة أشخاص، كما تسببت في إصابة 414 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، يوم السبت، في بيان لها.

ففي الفترة الممتدة من 17 سبتمبر الجاري و إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من 19 من نفس الشهر، أحصت مصالح الحماية المدنية 322 تدخلا من أجل حوادث المرور عبر عدة ولايات، سجلت أثقل حصيلة بولاية تيارت، بتسجيلها لـ "07 تدخلات في حوادث مرور خلفت وفاة شخص و إصابة 10 آخرين بجروح".

أما فيما يتعلق بالنشاطات المندرجة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ" 4 عمليات تحسيسية عبر 06 ولايات (43 بلدية) لفائدة المواطنين لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت أيضا، في ذات الإطار، بـ"217 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (78 بلدية)، شملت منشآت وهياكل عمومية و خاصة و المجمعات السكنية والشوارع".

و قد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين " 348 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 40 سيارة إسعاف و 34 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان الإقامة الموجه للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية إليزي"، يضيف البيان.

أما فيما يخص التدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بامتصاص المياه المتسربة داخل المنازل بولاية سيدي بلعباس و تحديدا ببلديات بن باديس و سيدي علي بن يوب، بالإضافة إلى ولاية عين الدفلى (بلديتا الروينة و بومدفع)، مع تقديم الإسعافات الأولية لشخصين أصيبا بجروح إثر انهيار جدار لمسكن بالطابق الأول ببلدية الروينة، حسب المصدر ذاته.