مستغانم: إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 4 جثث بعد انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل عثرت في ساعة مبكرة يوم الخميس على 5 أشخاص وانقادهم بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد ثلاث أميال بحرية (5.5 كيلومتر) شمال أولاد بوغالم (90 كيلومتر شرق مستغانم).
وتمكنت ذات الوحدات من انتشال أربعة جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع ولا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن 6 أشخاص آخرين كانوا ضمن نفس المجموعة، حسبما ذكره نفس المصدر نقلا لتصريحات أدلى بها المرشحون للهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم.
وتم استنادا إلى ذات المصدر تحويل الموقوفين الخمسة إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات ونقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شيغيفارا" بمستغانم.
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وتمكنت قبل ذلك الوحدات العائمة لحراس السواحل من اعتراض قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخص مرشح للهجرة غير الشرعية على بعد 10 أميال بحرية (18 كيلومتر) شمال "أوريعة" ببلدية مزغران (15 كيلومتر غرب مستغانم).
وقامت ذات الوحدات باقتياد الموقوفين إلى الميناء التجاري وتسليمهم للجهات المختصة قبل إحالتهم على العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية كما أشير إليه.