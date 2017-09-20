الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون -

كورونا: 228 إصابة جديدة, 158 حالة شفاء و 9 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة -

تدابير قانونية جديدة لتمكين حاملي شهادات الدكتوراه من ولوج المحيط الاقتصادي -

تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة -

التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان -

الملعب الجديد لوهران: الأرضية تستعيد اخضرارها شيئا فشيئا -

الرئيس تبون يجري حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض السفارات في أوروبا وإفريقيا -

رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة -

حوادث الطرقات: نحو تزويد المركبات بأجهزة رصد السرعة عن بعد -

تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة -

وزير الصحة يأمر بعملية تفتيش عامة للمؤسسات التابعة لقطاعه -

مستغانم: إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 21 شخص -

بلحيمر يؤكد على ضرورة إعطاء الاولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة -

قالمة: تحويل ما يقرب من 1 مليون قنطار من الحبوب نحو مخازن 9 ولايات بشرق البلاد -

حماد يتسلم مهامه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية -

ليبيا : السراج يعلن رغبته في الاستقالة ضمن مساع لتشكيل مجلس رئاسي موحد -

استفتاء نوفمبر: صدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجريدة الرسمية -

رئيسة مجلس الدولة تؤكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري -

تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين: تعسف ونكران للحقيقة -