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مستغانم: إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 21 شخص

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرات
مستغانم: إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 21 شخص

مستغانم - تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم خلال 48 ساعة الماضية من إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر على اليابسة وتوقيف 21 شخص، حسبما علم يوم الخميس من ذات المصالح.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد دوريات قامت بها مختلف فرق الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص بالبلديات الساحلية لولاية مستغانم مكنت من توقيف 21 شخص تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة وينحدرون من عدة ولايات.

وتم استنادا إلى ذات المصدر خلال هذه العملية حجز قارب نزهة كان مجهز للإبحار السري و18 دلو بسعة 30 لتر من مادة البنزين و20 سترة نجاة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الأجنبية تقدر بنحو 980 أورو وأخرى بالعملة الوطنية تقدر ب 29.500 دج.

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وسيتم فور انتهاء التحقيق مع الموقوفين تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، كما أشار إليه ذات المصدر.

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مستغانم: إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 21 شخص
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرة   شارك

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