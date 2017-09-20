الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية وحجز 5741 خرطوشة

الجزائر - تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية بحر هذا الأسبوع الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية و حجز 5741 خرطوشة، حسب ما جاء يوم الخميس في بيان لمصالح امن ولاية المدية.

و اوضحت ذات المصالح انه في "إطار محاربة الجريمة بمختلف اشكالها لاسيما جرائم الاتجار غير القانوني بالذخيرة الحية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية بحر هذا الأسبوع على اثر معلومات، من الاطاحة بشخص مشتبه فيه يقوم بالاتجار في الذخيرة الحية ( خراطيش الصيد) بطريقة غير قانونية.

و فور تلقيها للمعلومات تفيد عن تواجد هذا مشتبه فيه بالاتجار في الذخيرة الحية --يضيف المصدر --"باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث و التحري، التي اسفرت على توقيف المشتبه فيه و التحقيق معه، و بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية لمسكنه العائلي، تم العثور على كمية معتبرة من الذخيرة الحية، و حجز 5741 خرطوشة صيد من عيار 16 و 12 ملم".

و يفيد البيان انه تم انجاز ملف قضائي ضده و تقديم مشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، عن قضية الاتجار غير الشرعي في الذخيرة الحية.