Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية وحجز 5741 خرطوشة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية بحر هذا الأسبوع الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية و حجز 5741 خرطوشة، حسب ما جاء يوم الخميس في  بيان لمصالح امن ولاية المدية.

و اوضحت ذات المصالح انه في "إطار محاربة الجريمة بمختلف اشكالها لاسيما جرائم الاتجار غير القانوني بالذخيرة الحية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية بحر هذا الأسبوع على اثر معلومات، من الاطاحة بشخص مشتبه فيه يقوم بالاتجار في الذخيرة الحية ( خراطيش الصيد) بطريقة غير قانونية.

و فور تلقيها للمعلومات تفيد عن تواجد هذا مشتبه فيه بالاتجار في الذخيرة الحية --يضيف المصدر --"باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث و التحري، التي اسفرت على توقيف المشتبه فيه و التحقيق معه، و بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية لمسكنه العائلي، تم العثور على كمية معتبرة من الذخيرة الحية، و حجز 5741 خرطوشة صيد من عيار 16 و 12 ملم".

و يفيد البيان انه تم انجاز ملف قضائي ضده و تقديم مشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، عن قضية الاتجار غير الشرعي في الذخيرة الحية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية وحجز 5741 خرطوشة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.17

الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون

20.09.17

بكالوريا 2020: شعور بالارتياح وأمل في "تفهم" الأساتذة المصححين للظروف الاستثنائية

20.09.17

الاطاحة بشخص يتاجر بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية بالبرواقية وحجز 5741 خرطوشة

20.09.17

استفتاء نوفمبر: صدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجريدة الرسمية

20.09.17

رئيسة مجلس الدولة تؤكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري

20.09.17

تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين: "تعسف ونكران للحقيقة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر