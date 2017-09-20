حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و جرح 289 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية

وعرفت حصيلة حوادث المرور، مقارنة باحصائيات الأسبوع الماضي، "انخفاضا محسوسا" في عدد الحوادث قدر ب (-48) حادث، وكذا في عدد الجرحى ب(-50) جريح، بينما سجل ارتفاع في عدد الوفيات ب(+3) حالة، كما اوضحته الحصيلة.
و تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن "اسباب وقوع هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة، نتيجة عدم احترام مسافة الامان، والإفراط في السرعة والارهاق وعدم التركيز، إضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالمحيط والمركبة".
و في هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور"، مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، الموضوعان تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.