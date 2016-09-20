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وهران: لقاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد حول ''العيش معا مع كوفيد-19'' يوم 21 سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 16:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
وهران: لقاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد حول &#039;&#039;العيش معا مع كوفيد-19&#039;&#039; يوم 21 سبتمبر

وهران - يحتضن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران يوم 21 سبتمبر الجاري ندوة بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد حول موضوع "العيش معا مع جائحة كوفيد-19", حسبما علم يوم الاربعاء من المنظمين.

وتعتمد هذه الندوة, التي ينشطها المختص في علم الاجتماع محمد مبتول, على بحث أجراه هذا الباحث في المركز المذكور, بالشراكة مع المرصد الجهوي للصحة لوهران وجمعية "صحة سيدي الهواري''.

ويتعلق الأمر بتقديم نتائج أولية عن مشروع البحث الذي يهدف أساسا إلى فهم نظرة أشخاص من بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة إلى ''كوفيد-19'', وفق ما أوضحه لوأج السيد مبتول, مضيفا أن تحليله يعتمد على شهادات عشرات الأشخاص.

ويعد هذا العمل تجربة للإصغاء إلى المجتمع بخصوص الجائحة, وهو ما سعى من خلاله محمد مبتول إلى "فتح الأعين والآذان إلى أبعد من الأحكام المسبقة".

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وحاول الباحث تفسير سلوك الأشخاص رافضا الحكم على فئة من المجتمع بعدم الوعي لأنها لا تضع القناع الواقي مثلا, مضيفا أن "وسائل الإعلام تكتفي بتوجيه أصابع الاتهام".

وتقرر انطلاق الندوة على الساعة التاسعة صباحا مع حضور عدد محدود من الراغبين في متابعة الموعد عن قرب, على أن يتعين عليهم تسجيل أنفسهم مسبقا.

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وهران: لقاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد حول ''العيش معا مع كوفيد-19'' يوم 21 سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 16:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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