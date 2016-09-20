وهران: لقاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد حول ''العيش معا مع كوفيد-19'' يوم 21 سبتمبر

وتعتمد هذه الندوة, التي ينشطها المختص في علم الاجتماع محمد مبتول, على بحث أجراه هذا الباحث في المركز المذكور, بالشراكة مع المرصد الجهوي للصحة لوهران وجمعية "صحة سيدي الهواري''.
ويتعلق الأمر بتقديم نتائج أولية عن مشروع البحث الذي يهدف أساسا إلى فهم نظرة أشخاص من بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة إلى ''كوفيد-19'', وفق ما أوضحه لوأج السيد مبتول, مضيفا أن تحليله يعتمد على شهادات عشرات الأشخاص.
ويعد هذا العمل تجربة للإصغاء إلى المجتمع بخصوص الجائحة, وهو ما سعى من خلاله محمد مبتول إلى "فتح الأعين والآذان إلى أبعد من الأحكام المسبقة".
اقرأ أيضا : الوقاية من فيروس كورونا: منصة جزائرية جديدة للتواصل المرئي عن بعد
وحاول الباحث تفسير سلوك الأشخاص رافضا الحكم على فئة من المجتمع بعدم الوعي لأنها لا تضع القناع الواقي مثلا, مضيفا أن "وسائل الإعلام تكتفي بتوجيه أصابع الاتهام".
وتقرر انطلاق الندوة على الساعة التاسعة صباحا مع حضور عدد محدود من الراغبين في متابعة الموعد عن قرب, على أن يتعين عليهم تسجيل أنفسهم مسبقا.