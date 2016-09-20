حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 145 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 145 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 123 حادث مرور سجل خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن، حسب ما أوردته يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية مستغانم بتسجيل 7 تدخلات في حوادث مرور خلفت وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

كما تم، خلال ذات الفترة، تسجيل 229 تدخل سمح بإنقاذ 156 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 63 آخرين بعين المكان.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، ب53 عملية تحسيسية عبر 12 ولاية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 65 عملية تعقيم عبر 12 ولاية مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

يذكر ان عدد التدخلات المسجلة من قبل وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2884 بمناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين تتعلق بحوادث المرور، حوادث منزلية، إجلاء صحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.