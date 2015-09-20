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حوادث المرور: وفاة 22 شخصا واصابة 1259 اخرين بجروح خلال الاسبوع المنصرم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 10:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
حوادث المرور: وفاة 22 شخصا واصابة 1259 اخرين بجروح خلال الاسبوع المنصرم

الجزائر - لقي 22 شخصا حتفهم واصيب 1259 اخرون بجروح في 1030 حادث مرور في الفترة الممتدة من 06 الى 12 سبتمبر الجاري, حسب ما اوردته الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

و سجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية بومرداس بوفاة 3 اشخاص و اصابة 32 اخرين تم اسعافهم و تحويلهم الى المراكز الاستشفائية على اثر 26 حادث مرور.

و فيما يخص جهاز حراسة الشواطئ تم تسجيل وفاة شخصين على مستوى ولايتي جيجل وبومرداس.

كما قام اعوان الحراسة خلال نفس الفترة ب 2886  تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 2094 شخص وتقديم الاسعافات ل 751 شخص.

من جهة اخرى قامت وحداث الحماية ب 1331 تدخل  لإخماد 972 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

و بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) قامت وحداث الحماية في نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 205 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ب 672 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشئات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع اين خصصت مصالح الحماية لهاتين العمليتين 1511 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة الى 180 سيارة اسعاف و 252 شاحنة مضخة.

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حوادث المرور: وفاة 22 شخصا واصابة 1259 اخرين بجروح خلال الاسبوع المنصرم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 10:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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