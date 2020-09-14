مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

مستغانم - تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة عشعاشة (ولاية مستغانم) من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف عصابة نصب واحتيال متكونة من شخصين , حسبما أستفيد يوم الاثنين من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد دورية لعناصر الشرطة بإقليم الاختصاص بدائرة عشعاشة ليلة الجمعة إلى السبت الماضيين حيث لفت انتباههم تواجد شخصين.

وبعد توقيفهما تبين أنهما ينتميان إلى مجموعة من الشباب الذين يرغبون في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل عشعاشة وقد تعرضوا للنصب والاحتيال وتم سلب أموالهم منهم , يضيف المصدر نفسه.

وقامت مصالح الشرطة بتوقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس المجموعة في اليوم الموالي.

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ومكنت تحقيقات عناصر الشرطة من التعرف على المشتبه به الرئيسي وشريكه وتوقيفهما بعد أن قاما بالنصب والاحتيال على 12 شخص مقابل 200 ألف دج لكل واحد منهم وإيهامهم بالإبحار السري .

وبتهمة التدبير والتحضير ومحاولة هجرة بطريقة غير شرعية تم تقديم هذين الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت , كما أشير إليه.