عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

عين تموشنت - تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت بالتنسيق مع وحدة حرس السواحل بميناء بوزجار من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري مقابل مبالغ مالية انطلاقا من السواحل الغربية للوطن، حسبما علم يوم الاثنين لدى الأمن الولائي.

وتمت العملية بعد إحباط حرس السواحل للمحطة البحرية لميناء بوزجار مؤخرا لمخطط للهجرة السرية ل12 شخصا واعتراض قاربهم بعرض البحر على بعد 5 أميال بحرية شمال غرب كاب فيغالو حيث تم تحويلهم لمصالح الشرطة للتحقيق في القضية، مثلما أوضحته خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وأفضت التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتدخل للأمن الولائي أن الموقوفين في هذه القضية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية تم استدراجهم من خلال موقع للتواصل الاجتماعي حيث تم التوصل إلى هوية منظم الرحلة السرية من وهران إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين متورطين.

وتم إيقاف المشتبه فيهم الخمسة بولاية وهران بموجب إذن بتمديد الاختصاص كما سمحت عملية مداهمة لمزرعة ببلدية المساعيد (ولاية عين تموشنت) كان يستغلها رئيس الشبكة في إخفاء معدات الإبحار وإيواء المرشحين للهجرة غير الشرعية بالعثور على خزان معدني معبأ بالوقود خاص بمحرك القارب وحجز سيارتين تستعملهما الشبكة في التحضير لعملية الإبحار السري إضافة الى مجموعة من الهواتف النقالة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ5330 أورو، كما أشير اليه.

ولدى تقديمهم أمام الجهات القضائية بمحكمة العامرية صدر في حق 3 مشتبه فيهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت ووضع 3 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية فيما صدر في حق باقي المشتبه فيهم (11) غرامة مالية تقدر ب30 ألف دج في حق كل واحد منهم، مثلما تمت الإشارة إليه.