حوادث المرور: وفاة  05  أشخاص واصابة 148 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي خمسة (5) أشخاص حتفهم وأصيب 148 آخرون بجروح اثر وقوع عدد من حوادث المرور خلال ال24 ساعة الاخيرة (بين 13 الى 14 سبتمبر) بعدة مناطق من الوطن، حسب ما أفادت به يوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة شخص (1) واصابة شخصين (02) آخرين بجروح على اثر اصطدام بين 03 سيارات نفعية و02 شاحنتين على مستوى الطريق السيار شرق –غرب بلدية عين السمارة .

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب"31 عملية تحسيسية عبر 5 ولايات (18 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي"، بالاضافة الى القيام ب" 151 عملية تعقيم عبر 12 ولاية (55 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين " 249 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 19 سيارة إسعاف و44 شاحنة"، بالإضافة إلى "وضع أجهزة أمنية لتغطية 2 مكانين للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر وولاية إليزي".

وأما فيما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة ب"243 تدخل ما سمح بإنقاذ 161 شخص من الغرق" وتقديم الإسعافات ل" 70 شخص أخر في عين المكان" و كذا "تحويل 7 اشخاص الى المصالح الاستشفائية من طرف سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية.