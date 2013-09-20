توزيع أزيد من 600 ألف كمامة على التلاميذ المعنيين بامتحان التعليم المتوسط والبكالوريا

الجزائر - قامت اتصالات الجزائر والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ب" توزيع ما يربو عن 600 ألف كمامة مجانا" عبر كامل التراب الوطني، وذلك لفائدة التلاميذ المعنيين باجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط والباكالوريا, حسبما افاد به الأحد بيان لمؤسسة اتصالات الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحصة الموجهة للتلاميذ المعنيين باجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط و الباكالوريا هي "ثمرة تشغيل 56 وحدة إنتاج ممولة من طرف اتصالات الجزائر".

وذكر نفس المصدر بتوقيع يوم 17 أوت الفارط على اتفاقية بين اتصالات الجزائر والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف, والتي تنص على تمويل 56 وحدة إنتاج عبر التراب الوطني, مبرزا أن هذه المبادرة تندرج في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وبهذه المناسبة أكدت اتصالات الجزائر أن نجاح هذه العملية يعكس حرصها على ضمان أمن وسلامة المواطنين عموما والتلاميذ على وجه الخصوص", وعلى "قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة".