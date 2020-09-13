حفل زفاف بمستغانم: توقيف معتدين على أعوان الشرطة وتحطيم عتادها

مستغانم- تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عين تادلس (مستغانم) من توقيف عناصر عصابة أشرار قامت بالتعدي بالعنف على القوة العمومية والتحطيم العمدي لممتلكاتها, حسبما علم يوم الأحد لدى ذات الهيئة الأمنية.

وذكر المكلف بالإعلام والعلاقات العامة للأمن الولائي الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم لوأج أنه تم توقيف أربع عناصر يشكلون مجموعة إجرامية تتراوح أعمارهم ما بين 27 و35 سنة وهم من معتادي الإجرام حيث تمت العملية في إطار تطبيق أحكام القانون 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والتدابير الاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

وجاءت العملية - حسب ذات المتحدث- بعد تدخل قوات الشرطة بهدف التوعية والتحسيس وتوقيف حفل زفاف أقامه أحد المواطنين بعين تادلس بشكل مخالف للقوانين لا سيما تلك المرتبطة بالتدابير الخاصة بالوقاية من تفشي كوفيد 19.

وقام المشتبه فيهم الذين كانوا من بين المشاركين في حفل الزفاف برد فعل عنيف تجاه أفراد القوة العمومية بعد إشهارهم لأسلحة بيضاء وكذا رشقهم بالحجارة مما تسبب في تعريض حياة أعوان الأمن للخطر وفي خسائر طالت عتاد المصلحة قبل أن يلوذ المعتدين بالفرار.

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ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضبطية القضائية من التعرف على هويات الفاعلين وتوقيفهم في "ظرف زمني وجيز" لم يتعدى ساعات بعد هذه الوقائع, حسب الملازم الأول بشير.

وبتهم التعدي بالعنف على عناصر القوة العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وتعريض حياتهم للخطر المتبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير أنجز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الأربعة وتمت إحالتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس مع تحرير محضر مخالفة قرار ولائي ضد مقيم الحفل كما أشار إليه ذات المتحدث.