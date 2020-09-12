تيسمسيلت: انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية القرآنية الافتراضية

تيسمسيلت - انطلقت السبت فعاليات الجامعة الصيفية القرآنية الافتراضية التي ينظمها المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت, وفقا لما أفادت به ذات المؤسسة الثقافية.

وتشمل هذه التظاهرة إطلاق عبر الصفحة الرسمية للمركز المذكور وموقعه الإلكتروني ورشة للتعليم القرآني بالأحكام لفائدة الأطفال وذلك تحت إشراف معلمين لكتاب الله متطوعين, حسبما أوضحه ذات المصدر.

وسيتمكن الأطفال وكذا الشباب ضمن هذه التظاهرة التي تدوم 15 يوما من الاطلاع عن طريق مكتبة رقمية على مجموعة من الكتب التي تعنى بتفسير القرآن الكريم والحديث الشريف وكذا أعلام الجزائر وتاريخ زوايا البلاد.

كما يتضمن برنامج هذه الجامعة الصيفية أيضا مسابقات عن بعد لأحسن مقرئ صغير وأحسن مقرئ شاب وأحسن أنشودة دينية حيث ستستقبل أعمال المشاركين عبر الأنترنت.

وستبث بالمناسبة أشرطة فيديو لمحاضرات من تقديم إطارات بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف وأئمة مساجد عاصمة الولاية ستتناول مواضيع "فضل الاحتفال برأس السنة الهجرية ويوم عاشوراء" و"فضل حفظ كتاب الله".