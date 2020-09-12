خليفة أونيسي يؤكد على ضرورة التصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن

الجزائر- أكد المدير العام للأمن الوطني ,خليفة أونيسي, يوم السبت بالجزائر العاصمة,على "ضرورة المواصلة في مكافحة أشكال الجريمة والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن", حسب ما افاد به بيان لذات المديرية.

و جاء في البيان ان خلال اشرافه على لقاء تقييمي وتوجيهي جمعة برؤساء أمن ورؤساء المصالح الجهوية لولايات ناحية الوسط بحضور المدراء المركزيين للأمن الوطني اكد السيد أونيسي "على ضرورة المواصلة في مكافحة أشكال الجريمة والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن لتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لديه".

كما شدد في ذات الوقت على "ضرورة مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية ومكافحة ظاهرة الاعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات وحمل الأسلحة المحظورة".

وللتذكير تدخل هذه العملية في مواصلة اللقاءات الجهوية المندرجة في إطار التقييم العام لنشاطات مصالح الأمن الوطني خلال 2019 و2020 .

ومن جهة اخرى اسدى المدير العام للأمن الوطني توجيهات عملياتية ذات الصيلة باستعدادات الأمن الوطن على المدى القصير والمتوسط المرتبطة بتأمين مختلف المناسبات والمواعيد الوطنية على غرار الدخول الاجتماعي وذلك برسم سنة 2020-2021 وتأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا وكذا الدخول الجامعي والمدرسي -حسب نفس المصدر-.

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وأشاد المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة بجهود أفراد الشرطة في مجال محاربة الجريمة والوقاية منها وكذا السهر على تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لمواجهة انتشار وباء كورونا إلى جانب مختلف الشركاء الفاعلين من المجتمع المدني ووسائل الاعلام الوطنية .