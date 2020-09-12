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الاغواط : دعوة الزوايا والجمعيات الدينية للتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المرجعية

  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 18:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
الاغواط : دعوة الزوايا والجمعيات الدينية للتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المرجعية

الأغواط - دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا والجمعيات الدينية, عيسى بلخضر, خلال لقاء تشاوري اليوم السبت بالأغواط إلى ضرورة تموقع الزوايا والعلماء عبر فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إبعاد شبح المعلومات والفتاوي المغرضة المنتشرة عبر هذه المواقع والتي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد و تشويه صورة الزوايا.

وقال السيد بلخضر : "أطراف لا تحب الخير للجزائر استغلت غياب المدافعين عن المرجعية الدينية الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي لبث سمومها الهدامة,'' وعليه, كما اضاف, ''يجب خلق قوة مضادة تهدف لتصحيح المفاهيم وفق الخلفية الوطنية والمذهب المالكي السائد في الجزائر.''

كما أضاف عيسى بلخضر أن للزوايا "دورا مهما في مناطق الظل يكمن في ضرورة تواجدها كمحافظ ومرسخ لمفاهيم التربية الروحية, تزامنا مع مشاريع الدولة التنموية والهادفة لرفع الغبن عن هذه المناطق".

واستمع مستشار رئيس الجمهورية إلى مختلف المتدخلين من أئمة ومشايخ زوايا وعلماء والتي تمحورت حول مطالب من عمق الجزائر تهدف إلى السير قدما بمؤسسة المسجد وكذا الزوايا ودور تحفيظ القرآن نحو احتلال المكانة الحقيقية المصلحة للمجتمع.

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الاغواط : دعوة الزوايا والجمعيات الدينية للتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المرجعية
  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 18:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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