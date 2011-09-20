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بكالوريا 2020: تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحان

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
فيسبووك: المديرية العامة للأمن الوطني فيسبووك: المديرية العامة للأمن الوطني

الجزائر - سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 15379 شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني لضمان تأمين اجراء امتحان شهادة البكالوريا المقرر خلال الفترة الممتدة من 13 الى 17 سبتمبر 2020، حسبما أفاد يوم الجمعة بيان لذات المديرية.

وتشمل الخطة الأمنية المسطرة من قبل طرف المديرية العامة للأمن الوطني تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا، حسب ذات المصدر.

كما ستسهر الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات والمدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

و سيتم أيضا تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة و راجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات التي تشهد حركية مرورية نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات والمحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات.

هذا ودعت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى المساهمة بدورهم في إنجاح هذه الامتحانات وضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

كلـمات مفتـاحيــة :
بكالوريا 2020: تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحان
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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