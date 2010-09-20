عدالة: 647 4 محبوسا مرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا 

الجزائر - أعلنت وزارة العدل، في بيان لها يوم الخميس، أن 647 4 محبوسا مرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا (دورة سبتمبر 2020) موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الامتحانات تجري تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها اساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الموسم (2019-2020)، تم تسجيل 38.231 محبوسا تابعوا الدراسة بمختلف الاطوار موزعين كما يلي :

- التعليم عن بعد: 30.377

- التعليم العالي: 616

- محو الأمية: 238 7

وقد تلقى المترشحون دروسا للدعم تحت إشراف 702 أستاذا تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

وإلى جانب عدد المسجلين في اطوار التعليم العام، يتابع 41.284 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا موزعين على 117 تخصصا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2020.

وأضاف بيان وزارة العدل أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواقية (ولاية المدية) يوم 13 سبتمبر 2020.