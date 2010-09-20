حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 149 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي شخص مصرعه وأصيب 149 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت عبر ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة توفي غرقا في حوض مائي بالمكان المسمى دوار تاقعوت ببلدية بابار.

وفيما يخص التقلبات الجوية وتساقط الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة، على مستوى الوطن، قام عناصر الحماية المدنية بعدة تدخلات، لا سيما بولايات المسيلة وتبسة وتيزي وزو، لامتصاص المياه المتسربة لعدة منازل وكذا من جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطرقات الوطنية والولائية وفيضان الأودية، بالإضافة إلى تسجيل انزلاق للتربة ما خلف غلق بعض الطرقات بالولايات المذكورة.

أما في ما يتعلق بنشاطات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية بـ13 عملية تحسيسية عبر 11 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. كما قامت ب88 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (65 بلدية)، لمنشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 171 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و16 سيارة إسعاف و17 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية لجزائر.