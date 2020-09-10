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ورقلة : التأكيد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
ورقلة : التأكيد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها

ورقلة- أكد المدير العام للأمن الوطني, خليفة اونيسي, في اللقاء الجهوي التقييمي الذي جمعه يوم الأربعاء بورقلة برؤساء أمن ولايات ناحية الجنوب الشرقي و رؤساء المصالح الجهوية لذات الناحية, على ضرورة التطبيق  الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها, حسبما أفاد يوم الخميس بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأسدى المدير العام للأمن الوطني, خلال هذا اللقاء الجهوي, توجيهات عملياتية تأتي في اطار استعدادات الامن الوطني على المديين القصير والمتوسط, لتأمين المناسبات والمواعيد ذات الصلة بالحياة الوطنية, على غرار الدخول الاجتماعي القادم وامتحانات شهادة البكالوريا, طبقا للمهام الدستورية المنوطة بجهاز الامن الوطني.

وأكد السيد أونيسي, خلال هذا اللقاء, الذي تم بحضور المدراء المركزيين للأمن الوطني, على أهمية الحفاظ على الجاهزية العملياتية لضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته, مشددا على مواصلة الجهود لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما منها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية والجريمة الحضرية, من خلال التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية, على أن يتم في ذلك في ظل احترام مبادئ حقوق الانسان.

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يذكر أن هذا اللقاء الجهوي والتوجيهي يندرج في سياق التقييم العام لنشاطات مصالح الامن الوطني خلال سنتي 2019 و2020, خصوصا ما تعلق بجانب التصدي للجريمة بمختلف انواعها وحماية الاشخاص والممتلكات.

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة : التأكيد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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