ورقلة : التأكيد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها

وأسدى المدير العام للأمن الوطني, خلال هذا اللقاء الجهوي, توجيهات عملياتية تأتي في اطار استعدادات الامن الوطني على المديين القصير والمتوسط, لتأمين المناسبات والمواعيد ذات الصلة بالحياة الوطنية, على غرار الدخول الاجتماعي القادم وامتحانات شهادة البكالوريا, طبقا للمهام الدستورية المنوطة بجهاز الامن الوطني.
وأكد السيد أونيسي, خلال هذا اللقاء, الذي تم بحضور المدراء المركزيين للأمن الوطني, على أهمية الحفاظ على الجاهزية العملياتية لضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته, مشددا على مواصلة الجهود لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما منها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية والجريمة الحضرية, من خلال التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية, على أن يتم في ذلك في ظل احترام مبادئ حقوق الانسان.
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يذكر أن هذا اللقاء الجهوي والتوجيهي يندرج في سياق التقييم العام لنشاطات مصالح الامن الوطني خلال سنتي 2019 و2020, خصوصا ما تعلق بجانب التصدي للجريمة بمختلف انواعها وحماية الاشخاص والممتلكات.