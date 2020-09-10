ورقلة : التأكيد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمحاربة الجريمة بشتى انواعها -

المجلس الشعبي الوطني : النواب يصادقون على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور -

جراد: تعديل الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها من خلال حراكه المبارك الأصيل -

مشروع تعديل الدستور ترجم ارادة رئيس الجمهورية في الاستجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية -

مقتل 112 ألف شخص خلال ست سنوات من الحرب في اليمن -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن المجلس الإسلامي الأعلى -

تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للقانون: استجواب جمال ولد عباس والسعيد بركات -

كرة القدم: الكاف تحسم غدا الخميس في موعد إجراء نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية -

محاكمة الإخوة كونيناف: الاستماع للمتهمين الرئيسيين -

زغماتي: الذهاب الى دستور جديد أملته متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة -

تفكيك شبكة اجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بالجزائر العاصمة -

مؤسسات ناشئة: تسليم أول مسرع عام بالجزائر نهاية السنة الجارية -

غالي: الجمود المخيم على ملف القضية الصحراوية على المستوى الأممي غير مبرر ومرفوض -

مكافحة الإرهاب والجريمة: عمليات عديدة ونتائج نوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الاسبوع الاخير -

الجامعة العربية: بوقدوم يشدد على ضرورة إصلاح العمل العربي المشترك -

الجامعة العربية: الجزائر ترافع من أجل تغليب لغة الحوار لحل أزمات المنطقة -

شرفي: نجاح الاستفتاء المقبل سيمكن من تعبئة الطاقات لتنمية البلد -

مجموعات برلمانية: مشروع تعديل الدستور وثيقة مرجعية لبناء معالم الجمهورية الجديدة -

كورونا: 278 إصابة جديدة، 196 حالة شفاء و 10 وفيات -