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تفكيك شبكة اجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
تفكيك شبكة اجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بالجزائر العاصمة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات مع حجز كمية من الكوكايين ومبلغ مالي، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر قامت خلال هذه العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وحجز 186 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي تجاوز 560 مليون سنتم.

وقد عالجت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر هذه القضية على إثر "معلومة مؤكدة مفادها وجود بعض الأشخاص يتاجرون في المخدرات من نوع الكوكايين، حيث انطلقت على إثر ذلك سلسلة من التحريات والعمل الميداني المستمر بقطاع الاختصاص".

وقد أفضت هذه العملية الى توقيف ثلاثة أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء محظورة وهواتف نقالة وقطعتين من المخدرات من نوع القنب الهندي وسيارة سياحية.

وذكر البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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تفكيك شبكة اجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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