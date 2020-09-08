إضطرابات جوية: المديرية العامة للأمن الوطني تدعو مستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر

الجزائر - دعت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء، مستعملي الطريق العام إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها العديد من مناطق الوطن.

وذكرت المديرية في بيان لها سائقي الشاحنات الثقيلة والمركبات وحافلات النقل العمومي والدراجات النارية ب"ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة وتوخي الحذر أثناء السياقة وكذا تخفيض السرعة بالشكل الذي يسمح بالسيطرة على المركبة مع احترام المسافة الأمنية بين المركبات الى جانب التأكد من سلامة إطارات المركبات ونظام الفرامل والأضواء وتجنب كافة أشكال الوقوف والتوقف العشوائي".

و يبقى الرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة 17 وصفحات التواصل الرقمية الرسمية للأمن الوطني على الفايسبوك والتويتر في خدمة المواطنين على مدار 24سا/24سا.