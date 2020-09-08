تقلبات جوية: مصالح الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإعادة فتح الطرقات والأنفاق المغمورة بمياه الامطار

وأوضح ذات المتحدث أن فرق الحماية المدنية تواصل تدخلها على مستوى 10 نقاط موزعة على كل من بلديات سيدي امحمد, بئر مراد رايس, جسر قسنطينة, الشراقة وحسين داي من أجل إعادة فتح الطرقات والأنفاق التي غمرتها مياه الامطار المتهاطلة على الجزائر العاصمة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء, ما تسبب في اختناق مروري على مستوى العديد من المسالك.
وأضاف ان مصالح الحماية المدنية لم تسجل, لحد الآن, أي خسائر بشرية أو مادية, لاسيما عبر البلديات التي تحصي مباني قديمة.
انتشال جثة طفل جرفته مياه الوادي بولاية ميلة
وفي ولاية ميلة, تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد ان جرفته مياه واد أم الشرك بالمكان المسمى مشتة تسويس, حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى فرجيوة.
وتم بولاية أم البواقي إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن شاحنة علقت بمياه الامطار داخل النفق بمدخل المدينة, بينما تم بولاية باتنة إخراج 3 سيارات غمرتها مياه الأمطار أيضا دون تسجيل خسائر بشرية, وفق ما جاء في بيان الحالة العامة للمديرية العامة للحماية المدنية.