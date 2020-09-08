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تقلبات جوية: مصالح الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإعادة فتح الطرقات والأنفاق المغمورة بمياه الامطار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 13:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
تقلبات جوية: مصالح الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإعادة فتح الطرقات والأنفاق المغمورة بمياه الامطار

الجزائر - تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات التدخل لإعادة فتح الطرق المقطوعة والأنفاق التي غمرتها مياه الامطار جراء التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب ما علم الثلاثاء لدى المكلف بالإعلام بالمديرية الجهوية للحماية المدنية, الملازم الأول خالد بن خلف الله.

وأوضح ذات المتحدث أن فرق الحماية المدنية تواصل تدخلها على مستوى 10 نقاط موزعة على كل من بلديات سيدي امحمد, بئر مراد رايس, جسر قسنطينة, الشراقة وحسين داي من أجل إعادة فتح الطرقات والأنفاق التي غمرتها مياه الامطار المتهاطلة على الجزائر العاصمة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء, ما تسبب في اختناق مروري على مستوى العديد من المسالك.

وأضاف ان مصالح الحماية المدنية لم تسجل, لحد الآن, أي خسائر بشرية أو مادية, لاسيما عبر البلديات التي تحصي مباني قديمة.

 

انتشال جثة طفل جرفته مياه الوادي بولاية ميلة

 

وفي ولاية ميلة, تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد ان جرفته مياه واد أم الشرك بالمكان المسمى مشتة تسويس, حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى فرجيوة.

وتم بولاية أم البواقي إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن شاحنة علقت بمياه الامطار داخل النفق بمدخل المدينة, بينما تم بولاية باتنة إخراج 3 سيارات غمرتها مياه الأمطار أيضا دون تسجيل خسائر بشرية, وفق ما جاء في بيان الحالة العامة للمديرية العامة للحماية المدنية.

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تقلبات جوية: مصالح الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإعادة فتح الطرقات والأنفاق المغمورة بمياه الامطار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 13:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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