حميدو: توافد أكثر من 23 مليون مصطاف بين 15 و 31 أغسطس الماضي

الجزائر - بلغ عدد المصطافين الوافدين على شواطئ البلاد خلال الفترة ما بين 15 و 31 أغسطس الفارط أكثر من 23 مليون، حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو.

وعلى هامش زيارة تفقدية لإقامة مارينا "H3" بسيدي فرج التي دخلت حيز الخدمة و كذا تفقده لأشغال إعادة تهيئة فندق المرسى قال الوزير بأنه تم تسجيل منذ الفتح التدريجي و المراقب للشواطئ إلى غاية 31 أغسطس الماضي "أكثر من 23 مليون مصطاف في حين تم تسجيل أكثر من 234 ألف حجز على مستوى الفنادق ليرتفع في غضون 30 سبتمبر إلى أزيد من 586 ألف حجز".

و أكد الوزير لدى تفقده لأشغال تهيئة وعصرنة إقامة مارينا "H3" على هامش التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن "وتيرة الأشغال في الفنادق بدأت تتحسن بعد تسجيلها تأخير كبير في إعادة تهيئتها وأنها ستنطلق في الخدمة نهاية هذه السنة".

و على صعيد أخر، تطرق الوزير إلى مجال الصناعة التقليدية، حيث أعلن أنه سيتم توزيع - بالتنسيق مع اتصالات الجزائر- "400 ألف كمامة على التلاميذ الذين يجتزون حاليا امتحانات شهادة التعليم المتوسط و600 ألف كمامة للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا".

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وأضاف قائلا أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر (PNUD) ساهم ب 200 ألف كمامة في هذه العملية.