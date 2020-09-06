حريق بمحطة بنزين بأحمر العين (تيبازة): وفاة المصاب متأثرا بجروحه "الخطيرة"

تيبازة - توفي الجريح، ضحية الحريق الذي شب يوم الجمعة الماضي بمحطة بنزين بمدينة أحمر العين (تيبازة), يوم أمس السبت بمستشفى الحروق بالدويرة (الجزائر العاصمة)، حسب ما علم يوم الأحد لدى أقربائه.

وأصيب الفقيد، سيد علي قندوجي، عامل بمحطة البنزين والبالغ من العمر 40 سنة بجروح من الدرجة الثالثة حيث تم تحويله على جناح السرعة من المؤسسة الاستشفائية للمدينة إلى مستشفى الحروق بالدويرة، أين وضعه على مستوى مصلحة الانعاش جراء تدهور حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة مساء أمس السبت، أي 24 ساعة بعد الحادث تاركا وراءه أرملة و أربعة أبناء، إستنادا لذات المصادر.

وكانت مصالح الحماية لولاية تيبازة قد وصفت الإصابة التي تعرض لها الضحية ب"الخطيرة" فيما تمكنت فرق التدخل المجندة لإخماد النيران من تجنيب مدينة أحمر العين "الكارثة" بعد إطفاء الحريق و إبعاد خطر السنة النيران عن خزان البنزين ذي سعة 30 ألف لتر، حسب ذات المصالح.

وشب الحريق منتصف نهار يوم الجمعة على مستوى خزان يحتوي على براميل للزيوت بمحطة البنزين الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة أحمر العين.

واستنادا لمصالح للحماية المدنية, تبقى أسباب نشوب الحريق "مجهولة" فيما تواصل مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقاتها و تحرياتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث فيما استأنفت محطة الخدمات نشاطها يوم أمس بصفة عادية.