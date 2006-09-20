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توافد أزيد من 6ر3 مليون مصطاف على شواطئ ولاية مستغانم

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 16:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
توافد أزيد من 6ر3 مليون مصطاف على شواطئ ولاية مستغانم

مستغانم - توافد أزيد من 6ر3 مليون مصطاف على شواطئ ولاية مستغانم منذ بداية موسم الاصطياف، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن جهاز حراسة الشواطئ 39 المفتوحة للسباحة على طول ساحل مستغانم سجل في الفترة الممتدة بين 15 أغسطس الماضي و5 سبتمبر الجاري توافد 3 ملايين و605 ألف مصطاف.

وتم خلال ذات الفترة تسجيل 1.051 تدخل قام خلالها أعوان حراسة الشواطئ بإنقاذ 691 شخص من غرق حقيقي من بينهم 358 طفل وإسعاف 233 شخص في عين المكان وتحويل 109 مصطافين آخرين نحو المراكز الصحية، تضيف المديرية الولائية للحماية المدنية.

وسجل ذات الجهاز خلال هذه الفترة هلاك 17 شخصا غرقا بمناطق وشواطئ ممنوعة السباحة، على غرار شاطئ المطربة (4 غرقى) وشاطئي سيدي المجدوب واستيدية غرب (غريقين اثنين بكل شاطئ) ومن بينهم 6 أشخاص غرقوا في يوم واحد (28 أغسطس).

ولم تحص الحماية المدنية منذ افتتاح موسم الاصطياف لهذا العام أي حالة غرق بالشواطئ المحروسة (خلال أوقات الحراسة أو خارجها) أو أي ضحايا لحوادث المركبات الملاحية، كما أشار إليه ذات المصدر.

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توافد أزيد من 6ر3 مليون مصطاف على شواطئ ولاية مستغانم
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 16:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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