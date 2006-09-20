ولاية الجزائر: قرابة 1000 طفل يلتحقون بدور الحضانة ورياض الأطفال التابعة لمؤسسة "بريسكو"

الجزائر - إلتحق يوم الأحد قرابة 1000 طفل كدفعة أولى بدور الحضانة ورياض الأطفال التابعة لمؤسسة تسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة لولاية الجزائر "بريسكو" وسط ترتيبات صحية خاصة تتوافق والبرتوكول الصحي المعمول به في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما علم لدى مدير المؤسسة، مروان مصار.

وأكد السيد مصار أنه في إطار إعادة فتح رياض الأطفال ودور الحضانة التابعة للمؤسسة الولائية "بريسكو"، استقبلت 37 روضة من أصل 43 ما يقارب ال 1000 طفل كدفعة أولى كان في استقبالهم طاقم إداري وبيداغوجي أشرف على تطبيق البرتوكول الصحي المعمول به في إطار محاربة فيروس "كوفيد-19".

وأضاف أن السلطات الوصية "رخصت لاستقبال 2400 طفل في كامل هذه الرياض" وذلك عملا بمبدأ 50 بالمائة من طاقة استيعاب كل روضة ضمن الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس وأشار في السياق ذاته إلى أن عدد الأطفال "سيتضاعف" خلال الأسابيع المقبلة بحكم أن معظمهم مازال رفقة أوليائهم في المنازل وسيلتحقون بأقسامهم في 4 أكتوبر أي في نفس الوقت مع المتمدرسين الآخرين.

كما ذكر المدير أن "بريسكو" التزمت بتطبيق نسبة 50 % على الفئات العمرية الأربعة وهي: فئة التحضيري (5-6) و فئة الأواسط (4-5) و فئة الأصاغر (3-4) وفئة ما دون الـ 3 سنوات" وأضاف أن "الأولوية ستعطى للأطفال المسجلين في مارس 2020 ولم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج المؤسسة".

وتم بهذه المناسبة توفير آلات لتوزيع المطهر الهلامي عند مدخل كل مؤسسة مع إلزام المربين و كل العاملين بارتداء الكمامة الواقية و تطهير المكان بشكل مستمر عملا بتعليمات والي ولاية الجزائر الأخيرة التي حملت صراحة مسيري رياض الأطفال مسؤولية احترام البرتوكول الصحي و في حالة عدم الامتثال لتدابير الوقاية والنظافة المتخذة سيتم إجراء عمليات تفتيش فجائية، وفي حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي يتم الغلق الفوري للمؤسسة.

وقال السيد مصار إن عودة الأطفال إلى دور الحضانة هذه السنة يأتي بعد انقطاع دام 5 أشهر ما يتطلب –حسبه- تكريس هذا الشهر للعب و التحضير النفسي حتى "يتأقلم الطفل مع محيطه الجديد" وأكد أن البرنامج البيداغوجي سيبدأ شهر أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، ستشرع مؤسسة "بريسكو" عن طريق مدراء كل رياض الأطفال العاملة في توزيع الكتب البيداغوجية لأطفال القسم التحضيري (فئة من 05 إلى 06 سنوات) والمتمثلة في دفتر الأنشطة اللغوية للتربية التحضيرية (القراءة والتخطيط و الكتابة) ودفتر الأنشطة العلمية للتربية التحضيرية (رياضيات والتربية العلمية و التكنولوجية) كما تمّ اعتماد برنامج بيداغوجي جديد بداية سنة 2020 لفئة الأواسط (فئة من 04 إلى 05 سنوات) من طرف المجلس النفسي البيداغوجي للمؤسسة و المتمثل في دفتر الأنشطة ما قبل الرياضيات و التربية العلمية، دفتر الأنشطة اللغوية ودفتر التربية الخلقية، حسب ذات المصدر.

وأكدت نادية مسوس رئيسة المجلس النفسي البيداغوجي لمؤسسة "بريسكو" أن الهدف من هذه الدفاتر هو "المرافقة البيداغوجية و النفسية للطفل" وأن دور الحضانة لا يقتصر على حراسة الأطفال بقدر العمل على الجانب النمائي للطفل وفق منهجية مسطرة تناولت محاور متفق عليها دوليا في مجال البيداغوجية.

كما سيستفيد الأطفال، تضيف الاخصائية، من 3 حصص تدريسية في الأسبوع مدتها 20 دقيقة وهي دروس عن طريق اللعب و المشاركة وباستعمال عدة وسائل تعليمية من بينها هذه الكتب ستكون "سندا" للطفل و المربين في نفس الوقت علاوة عن متابعة نفسية متواصلة على مدار السنة للأطفال سواء من حيث عسر النطق أو صعوبة في التأقلم.