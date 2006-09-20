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حوادث المرور: وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 222 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 15:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور: وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 222 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 222 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 161 حادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به يوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بومرداس بوفاة 03 أشخاص وإصابة 05 آخرين بجروح على إثر 06 تدخلات.

كما يشير ذات المصدر أنه تم تسجيل 03 حالات وفاة غرقا في البحر في كل من ولاية بجاية التي سجلت ضحيتين على مستوى شواطئ تيشي، ويتعلق الأمر برجلين يبلغ عمرهما 33 و25  وولاية تيبازة التي تم انتشال منها جثة مراهق  يبلغ من العمر 17 سنة متوفي غرقا في شاطئ الحمدانية.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني بـ "43 عملية تحسيسية عبر 08 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ "83 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (41  بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و تم تخصيص لهتين العمليتين "282 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 40 سيارة إسعاف و 40 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم  بولاية الجزائر".

من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد "33 حريق منها 05 حرائق غابة، 10 حرائق أدغال، 12 حرائق حشائش وأحراش و 06 حرائق محاصيل، أدت إلى  إتلاف 39 هكتار من الغابات و26 هكتار من الأدغال و30 هكتار من الحشائش و1.100 حزمة تبن وكذا  490  شجرة مثمرة  محروقة".

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حوادث المرور: وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 222 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 15:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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