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حوادث المرور:  وفاة 9 أشخاص وإصابة أزيد من 500 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور:  وفاة 9 أشخاص وإصابة أزيد من 500 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 508 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال48 ساعة الاخيرة، حسب حصيلة أوردتها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

كما تم تسجيل حالتي (2) وفاة غرقا خلال نفس الفترة. ويتعلق الامر بطفل (13 سنة) توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى واد بلسع ببلدية عين الملح (المسيلة) ورجل (39 سنة) توفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى قصر دلدول ببلدية أوقروت (أدرار).

وبولاية عنابة، تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل انتشال جثتي شخصين يبلغان من العمر 46 و 23 سنة وإنقاذ اثنين آخرين  داخل بئر بالمنطقة الصناعية جسر بوشي ببلدية الحجار، حيث تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 72 عملية تحسيسية عبر 17 ولاية تذكر فيها المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 98 عملية تعقيم عبر 25 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

 الى جانب ذلك، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، خلال الفترة ذاتها، بإخماد 42 حريقا أدى الى  إتلاف 32 هكتارا من الغابات، 31 هكتارا من الأدغال، 44 هكتارا من الحشائش، 9910 حزمة تبن، 235 شجرة مثمرة و 1013 نخلة.

آخر تعديل على السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:22
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حوادث المرور:  وفاة 9 أشخاص وإصابة أزيد من 500 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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