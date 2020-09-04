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تيبازة : حريق بمحطة بنزين يصيب شخصا بجروح "خطيرة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
تيبازة : حريق بمحطة بنزين يصيب شخصا بجروح &quot;خطيرة&quot;

تيبازة- تسبب حريق شب منتصف نهار يوم الجمعة بمحطة بنزين بأحمر العين جنوبي تيبازة, في إصابة شخص بجروح "خطيرة" فيما تم التحكم في ألسنة النيران، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية نشوب حريق على مستوى خزان يحتوي على براميل للزيوت بمحطة بنزين تقع شرقي مدينة أحمر العين ما تسبب في إصابة شخص بجروح من الدرجة الثالثة تم نقله إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية, حسب ما افاد لواج المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية, الملازم الاول محمد ميشاليخ.

وتمكنت مصالح الحماية من إخماد ألسنة النيران و التحكم في الحريق ما جنب خزانات البنزين كارثة محققة, يضيف نفس المصدر.

 

وقد جندت مصالح الحماية المدنية ثلاثة وحدات من أجهزتها مدعمين بشاحنات الأطفاء لمواجهة الحريق.

واستنادا الى نفس المصدر, تبقى أسباب نشوب الحريق "مجهولة" فيما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيق قضائي لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

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تيبازة : حريق بمحطة بنزين يصيب شخصا بجروح "خطيرة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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