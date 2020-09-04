تيبازة : حريق بمحطة بنزين يصيب شخصا بجروح خطيرة -

بكالوريا 2020 : ترحيب واسع بحصص المراجعة في الأقسام -

تبسة: تنسيق بين السلطات المركزية و المحلية للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل -

الصحة العالمية تستبعد امكانية توفير لقاح كوفيد-19 قبل منتصف2021 -

انتخابات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: تنافس أربعة مترشحين و رفض ترشح برناوي -

كورونا: 304 إصابات جديدة, 253 حالة شفاء و8 وفيات خلال 24 ساعة الاخيرة -

مشروع لدمج مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في شركة ذات أسهم -

كوفيد-19 : وزارة التربية تطلق رسائل نصية للتحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي -

نقل المواد الحساسة المخزنة على مستوى ميناء سكيكدة إلى مكان آمن ومراقب من باب الاحتياط -

قرعة مونديال كرة اليد : المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه يوم السبت -

أزيد من 15 ألف شرطي للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط -

سوناطراك تسيطر على التسربين في انبوبي النفط بالوادي -

جمارك : تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و 14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة -

اجتماع الحكومة: عدة قطاعات في جدول الأعمال -

تحيا السينما ، أرضية رقمية لتسهيل انتاج وتمويل الأفلام -

الوقاية من فيروس كورونا: منصة جزائرية جديدة للتواصل المرئي عن بعد -

مشاركة أزيد من 3800 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020 -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المهنية والمسؤولية في ممارسة حرية الصحافة والتعبير -

الاستراتيجية الوطنية لحماية المدن من الفيضانات قيد التحيين -