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أزيد من 15 ألف شرطي للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 15:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
أزيد من 15 ألف شرطي للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط

الجزائر - جندت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 15 ألف شرطي من مختلف الرتب للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط المزمع اجراءها من 7 الى 9 سبتمبر الجاري حسبما أفادت الجمعة ذات المديرية في بيان لها.

و أوضح البيان أنه لتنفيذ الخطة الامنية المسطرة في هذا المجال "سيتم إشراك 15341 شرطي من مختلف الرتب، سيسهرون على ضمان تأمين 1940 مركز امتحان موزعة على المستوى الوطني، وكذا مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية لإنجاح هذه الامتحانات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية" نتيجة تفشي وباء كورونا.

كما ستسهر مختلف الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات، المدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، على تامين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى ضمان مواكبة وتامين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع حسب ذات المصدر.

إلى جانب ذلك تم تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات التي تشهد حركية مرورية نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات.

و دعت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ الى تفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات لضمان شروط السياقة السليمة و الوقاية من حوادث المرور.

كلـمات مفتـاحيــة :
أزيد من 15 ألف شرطي للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 15:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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