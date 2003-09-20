أدرار: قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري نحو 400 عائلة معوزة بمناطق الظل

أدرار- انطلقت قافلة تضامنية يوم الخميس بأدرار نحو مناطق الظل بمبادرة من اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري.

وستتوجه القافلة نحو العائلات المعوزة بمناطق الظل عبر مختلف أقاليم الولاية من أقصى شمال الولاية المنتدبة تيميمون الى غاية مناطق أقبلي وماطريون وعين بلبال بإقليم دائرة أولف حيث تضم طرود غذائية ومواد للتعقيم والتنظيف، حسبما أشار إليه رئيس اللجنة, محمد دليمي .

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي مع الفئات الهشة سيما في هذا الظرف الذي يشهد تفشي فيروس كورونا مما يقتضي مواكبة إجراءات الوقاية منه.

وفي السياق ذاته تواصل اللجنة حملتها الطبية التضامنية ببلدية فنوغيل والتي تم خلالها إجراء فحوصات طبية للمعوزين المسنين من ذوي الأمراض المزمنة إلى جانب تقديم مساعدات انسانية للعائلات المعوزة.