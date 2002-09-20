حوادث المرور : وفاة 8 أشخاص وجرح 361 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر-سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت من السنة الجارية، 335 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفرت عن وفاة 08 أشخاص وجرح 361 آخرين, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة ارتفاعا محسوسا في عدد الحوادث قدر بـ (+23) حادث، وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى بـ (+09) حالة، في حين سجلت الوفيات نفس عدد الحالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

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في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور،السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.