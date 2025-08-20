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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 241 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 13:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 241 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 241 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به يوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما تم تسجيل 6 وفيات غرقا في البحر بكل من ولايات الجزائر، بجاية، تيبازة، جيجل ومستغانم.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، ب 50 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية تذكر من خلالها المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى 73 عملية تعقيم مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة، بالإضافة الى مجمعات سكنية وشوارع عبر 15 ولاية.

من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 41 حريقا أدى الى  إتلاف 538 هكتار من الغابات، 1.055 هكتار من الأدغال، 1.380 حزمة تبن وكذا 5.136 شجرة مثمرة و 100 نخلة.

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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 241 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 13:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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