Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة

الجزائر  - لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 226 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب المصدر، سجلت أثقل حصيلة بولاية قالمة بوفاة شخص واحد وإصابة 13 آخرين بجروح، مع تسجيل 03 تدخلات في حوادث المرور.

كما تم تسجيل 06 وفيات غرقا منها 05 وفيات بالبحر في كل من ولايات: تلمسان، عين تموشنت،  الشلف وبجاية وانتشال طفل (14 سنة) متوفي غرقا في مجمع مائي بمتليلي (غرداية).

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات المصالح بـ 42 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (22  بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين "172 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 31 سيارة إسعاف و 18 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 03 ولايات والذين تم إجلائهم بالجزائر،  بومرداس و وهران". 

من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد "124 حريق منها 55 حرائق غابات، 22 حرائق أدغال، 26 حرائق حشائش و أحراش و 21 حرائق محاصيل، أدت الى  إتلاف 541 هكتار من الغابات ، 75 هكتار من الأدغال ، 157 هكتار من الحشائش، 2020 حزمة تبن و كذا  11911  شجرة مثمرة و 97 نخلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.30

قالمة: هلاك شخص وإصابة 23 آخرين في حادثي مرور متفرقين في أقل من 12 ساعة

20.08.30

مطالبة المغرب بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة

20.08.30

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة

20.08.30

مستغانم: توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على الشواطئ خلال نهاية الأسبوع 

20.08.30

مجموعة جنيف تدعو الصليب الأحمر للعمل على الكشف عن مصير المفقودين الصحراويين

20.08.30

انفجار مرفأ بيروت: ارتفاع عدد الضحايا إلى 190 قتيلا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.25

استرجاع قناع غرغون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار

20.08.25

مستغانم: جرد 35 قطعة من اللباس التقليدي المحلي

20.08.28

الدفع الإلكتروني: إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر

20.08.26

وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح

20.08.25

رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران