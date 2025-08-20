حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 226 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب المصدر، سجلت أثقل حصيلة بولاية قالمة بوفاة شخص واحد وإصابة 13 آخرين بجروح، مع تسجيل 03 تدخلات في حوادث المرور.

كما تم تسجيل 06 وفيات غرقا منها 05 وفيات بالبحر في كل من ولايات: تلمسان، عين تموشنت، الشلف وبجاية وانتشال طفل (14 سنة) متوفي غرقا في مجمع مائي بمتليلي (غرداية).

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات المصالح بـ 42 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (22 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين "172 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 31 سيارة إسعاف و 18 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 03 ولايات والذين تم إجلائهم بالجزائر، بومرداس و وهران".