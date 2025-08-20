حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين خلال أل 24 ساعة الأخيرة

وحسب المصدر، سجلت أثقل حصيلة بولاية قالمة بوفاة شخص واحد وإصابة 13 آخرين بجروح، مع تسجيل 03 تدخلات في حوادث المرور.
كما تم تسجيل 06 وفيات غرقا منها 05 وفيات بالبحر في كل من ولايات: تلمسان، عين تموشنت، الشلف وبجاية وانتشال طفل (14 سنة) متوفي غرقا في مجمع مائي بمتليلي (غرداية).
وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.
كما قامت ذات المصالح بـ 42 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (22 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.
وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين "172 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 31 سيارة إسعاف و 18 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 03 ولايات والذين تم إجلائهم بالجزائر، بومرداس و وهران".
من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد "124 حريق منها 55 حرائق غابات، 22 حرائق أدغال، 26 حرائق حشائش و أحراش و 21 حرائق محاصيل، أدت الى إتلاف 541 هكتار من الغابات ، 75 هكتار من الأدغال ، 157 هكتار من الحشائش، 2020 حزمة تبن و كذا 11911 شجرة مثمرة و 97 نخلة".