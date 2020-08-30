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مستغانم: توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على الشواطئ خلال نهاية الأسبوع 

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 11:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
مستغانم: توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على الشواطئ خلال نهاية الأسبوع 

مستغانم - توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على شواطئ ولاية مستغانم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن جهاز حراسة الشواطئ 39 المفتوحة للسباحة بساحل ولاية مستغانم سجل توافد زهاء 533 ألف يومي الجمعة والسبت الماضيين وأزيد من 140 تدخل للإسعاف والإنقاذ والإجلاء نحو المراكز الصحية.

وتمكن حراس الشواطئ خلال هذه الفترة من إنقاذ 80 شخصا من الغرق وقاموا بانتشال 6 غرقى هلكوا بمناطق صخرية وممنوعة السباحة ببلديات مستغانم (شاطئ المطربة) وسيدي لخضر (شرق الميناء الصغير) وأولاد بوغالم (شرق بحارة)، يضيف ذات المصدر.

ولا تزال فرقة الغطاسين وأعوان الوحدة البحرية يواصلون البحث عن غريق سابع مفقود منذ مساء أمس السبت بالمنطقة الصخرية ممنوعة السباحة غرب شاطئ خروبة (شرق مدينة مستغانم).

للتذكير تم منذ افتتاح موسم الاصطياف في 15 أغسطس الجاري بولاية مستغانم تسجيل تسع حالات غرق بمناطق صخرية ممنوعة السباحة بالقرب من شواطئ عين إبراهيم والكاف لصفر والميناء الصغير وبحارة وبين أوريعة وإستيدية وبشاطئ المطربة الذي لم يفتح للسباحة هذا الموسم ببلدية مستغانم، كما أشار إليه ذات المصدر.

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مستغانم: توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على الشواطئ خلال نهاية الأسبوع 
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 11:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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