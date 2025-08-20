الطرقات تودي بحياة 57 شخصا وتتسبب في جرح 298 آخرين في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي57 شخصا حتفهم فيما أصيب 298 آخرون بجروح في 162 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 18 إلى 24 أغسطس الجاري، حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني، اليوم الخميس، في حصيلتها الأسبوعية.

وسجلت ولايتا البويرة وسطيف أكبر عدد من حوادث المرور بإحصائها لـ 08 حوادث مرور، تليها كل من عين الدفلى وتبسة (07 حوادث مرور)، في الوقت الذي لم تسجل فيه ولايات أخرى أي حادث مرور، و هي عنابة وخنشلة و ورقلة وتندوف وتيسمسيلت.

ويبقى العنصر البشري المتسبب الرئيسي في معظم الحوادث بنسبة "87،04 بالمائة "، و المتمثل أساسا في "السرعة المفرطة، التجاوزات و المناورات الخطيرة، عدم احترام مسافة الأمان، عدم احترام قانون المرور و قواعد السياقة السليمة".

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وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تبرز أسباب أخرى متعلقة بالمركبات وكذا حالة الطرق والمحيط و أسباب أخرى متعلقة بالمارة، حسب المصدر ذاته.

و في هذا الإطار، تدعو قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السياقة السليمة بتجنب السرعة المفرطة و التجاوزات والمناورات الخطيرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرور وخيمة قد تؤدي بحياتهم وحياة غيرهم.