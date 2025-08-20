الطرقات تودي بحياة 57 شخصا وتتسبب في جرح 298 آخرين في ظرف أسبوع

وسجلت ولايتا البويرة وسطيف أكبر عدد من حوادث المرور بإحصائها لـ 08 حوادث مرور، تليها كل من عين الدفلى وتبسة (07 حوادث مرور)، في الوقت الذي لم تسجل فيه ولايات أخرى أي حادث مرور، و هي عنابة وخنشلة و ورقلة وتندوف وتيسمسيلت.
ويبقى العنصر البشري المتسبب الرئيسي في معظم الحوادث بنسبة "87،04 بالمائة "، و المتمثل أساسا في "السرعة المفرطة، التجاوزات و المناورات الخطيرة، عدم احترام مسافة الأمان، عدم احترام قانون المرور و قواعد السياقة السليمة".
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وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تبرز أسباب أخرى متعلقة بالمركبات وكذا حالة الطرق والمحيط و أسباب أخرى متعلقة بالمارة، حسب المصدر ذاته.
و في هذا الإطار، تدعو قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السياقة السليمة بتجنب السرعة المفرطة و التجاوزات والمناورات الخطيرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرور وخيمة قد تؤدي بحياتهم وحياة غيرهم.
كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1055)، لتقديم يد المساعدة أو التدخل في الحالات الطارئة، علاوة على صفحة الفايسبوك وموقع (tariki.dz) للتعرف على الحالة الآنية للطرقات وكذا موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد (ppgn.mdn.dz).