بلمهدي: ارتفاع حصيلة الصندوق الوطني للزكاة إلى 57ر1 مليار دج خلال سنة 2019

سطيف - كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بسطيف بأن حصيلة الصندوق الوطني للزكاة قد ارتفعت إلى غاية نهاية السنة الفارطة إلى 57 ر1 مليار دج بعد أن كانت لا تتجاوز في بدايتها 50 مليون دج أي بفارق يقدر بأزيد من 30 مرة .

وأكد السيد بلمهدي خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية الـ 19 لصندوق الزكاة بدار الثقافة "هواري بومدين" بأن الحصيلة الوطنية لصندوق الزكاة كانت "محتشمة جدا" خلال انطلاقها سنة 2003 غير أنها كانت "تحديا" نماه صبر الأئمة وسعيهم إلى إقناع الناس و التفافهم حول هذا الصندوق الذي استطاع منح ما يزيد عن 4 ملايين و 200 ألف استفادة .

وقال الوزير "إن الصندوق الوطني للزكاة أصبح اليوم بمثابة مؤسسة وذلك بفضل جهود و اجتهاد الأئمة و المشايخ طيلة 18 سنة عندما بدأ التفكير في تأسيس هذا المشروع (2001) و إلى غاية انطلاق الحملة الوطنية الأولى (2003)، كما أصبح يحمل رؤية استراتيجية مستقبلية تحتاج إلى مقاصد".

وحسب السيد بلمهدي فقد ساهم صندوق الزكاة في "تقديم رسالة اجتماعية واقتصادية و تنموية و لملمة جراح الأمة خلال فترة الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد جراء تفشي كوفيد-19 التي ظهرت فيها فئة ليست بالفقيرة بمعناها الكلاسيكي"، مشيرا إلى أن هناك من ترك عمله بسبب هذه الجائحة فشملته رسالة هذا الصندوق.

وأضاف يقول : "وصلنا إلى نهاية العقد الثاني من عمر الصندوق الوطني للزكاة و أصبحت التحديات كثيرة و الآمال أكبر و الرسالة أشد عمقا في ظل ظروف اقتصادية عالمية حرجة، لاسيما و أن الخروج من هذه الأزمة سيكون عسيرا و أن الإقلاع مجددا يتطلب سنوات."

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ودعا بالمناسبة إلى المساهمة في الحملة الوطنية 19 للزكاة تطبيقا لتعاليم الإسلام الحنيف و الاقتداء بسنة الرسول الكريم، مبرزا أهمية ذلك في دفع الضرر عن المحتاج و باعتبارها رافدا قويا في خدمة البلاد و الاقتصاد الوطني والتنمية و الصالح العام.

ونوه وزير الشؤون الدينية و الأوقاف من جهة أخرى بالدور الذي لعبه الأئمة و المشايخ و العلماء في الحفاظ على القيم المجتمعية "من خلال الخطاب المسجدي الذي انسجم معه الناس كما وقفوا (الأئمة) مع هبة التغيير الذي قام من أجله هذا الشعب و رافقوا أيضا مسيرة الجزائر في دفع البلاء جراء جائحة كورونا فكانوا سندا وعونا للأطباء."

وكان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف قد شارك في افتتاح أشغال يوم دراسي حول الزكاة بحضور إطارات القطاع و المشايخ و الأئمة قدمت خلاله عديد المداخلات حول أهمية الزكاة في حياة المسلم و في تنمية المجتمع و الاقتصاد الوطني و رسالتها التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية.

كما أشرف الوزير على توزيع عينات استفادة من صندوق الزكاة على عدد من المواطنين قبل أن يقوم بتدشين مسجد خديجة أم المؤمنين بحي قاوة (شمال سطيف).