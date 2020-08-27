حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر

الجزائر - وقع صباح اليوم الخميس حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار(A1 ) خميس الخشنة نحو الجزائر العاصمة، نجم عنه اضطراب كبير في حركة السير على المحور المؤدي إلى الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للجزائرية للطرق السيارة.

وأوضح البيان، الذي لم يعط أي معلومات عن تسجيل خسائر بشرية محتملة، أن "حادث مرور خطير وقع على الساعة 04سا00 صباح اليوم، نجم عنه انحراف وانقلاب شاحنة محملة ببقايا الحديد و معادن كبيرة على مستوى الطريق السيار (A1 )، مقطع خميس خشنة نحو الجزائر العاصمة تسبب في احتراق مقطورة السائق و تدفق الحمولة على طول أروقة الطريق لحوالي 200 متر".

ونجم عن الحادث -حسب المصادر- "اضطراب كبير في حركة المرور للمحور المؤدي إلى الجزائر العاصمة، إذ تم تسجيل اختناق مروري يفوق 5 كلم لمقطع الطريق السيار(A1 )، و كذا اختناق ثاني على محور الطريق الاجتنابي الجنوبي انطلاقا من بودواو نحو العاصمة على حوالي 3 كلم".

إقرأ أيضا: حوادث الطرقات: وفاة 8 أشخاص و جرح 352 آخرين خلال نهاية الأسبوع

وأمام هذه الوضعية، لجأت مصالح الدرك الوطني، مدعومة بمركبات دوريات الجزائرية للطرق السيارة، إلى تحويل مؤقت لحركة سير المركبات نحو الطريق الوطني رقم 5 للتخفيف من وطأة الازدحام المروري، يضيف البيان.

وفور وقوع الحادث، تدخلت دوريات و وحدات التدخل و الصيانة للجزائرية للطرق السيارة، مدعومة بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لتامين مكان الحادث وتنظيفه من المخلفات لإعادة السيولة لحركة السير. كما تم أيضا تجنيد رافعتين لإجلاء المركبة من أروقة الطريق، حسب ما أوضح نفس مصدر.