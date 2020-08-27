Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر

الجزائر - وقع صباح اليوم الخميس حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار(A1 ) خميس الخشنة نحو الجزائر العاصمة، نجم عنه اضطراب كبير في حركة السير على المحور المؤدي إلى الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للجزائرية للطرق السيارة.

وأوضح البيان، الذي لم يعط أي معلومات عن تسجيل خسائر بشرية محتملة، أن "حادث مرور خطير وقع على الساعة 04سا00 صباح اليوم، نجم عنه انحراف وانقلاب شاحنة محملة ببقايا الحديد و معادن كبيرة على مستوى الطريق السيار (A1 )، مقطع خميس خشنة نحو الجزائر العاصمة تسبب في احتراق مقطورة السائق و تدفق الحمولة على طول أروقة الطريق لحوالي 200 متر".

ونجم عن الحادث -حسب المصادر- "اضطراب كبير في حركة المرور للمحور المؤدي إلى الجزائر العاصمة، إذ تم تسجيل اختناق مروري يفوق 5 كلم لمقطع الطريق السيار(A1 )، و كذا اختناق ثاني على محور الطريق الاجتنابي الجنوبي انطلاقا من بودواو نحو العاصمة على حوالي 3 كلم".

إقرأ أيضا:  حوادث الطرقات: وفاة 8 أشخاص و جرح 352 آخرين خلال نهاية الأسبوع 

وأمام هذه الوضعية، لجأت مصالح الدرك الوطني، مدعومة بمركبات دوريات الجزائرية للطرق السيارة، إلى تحويل مؤقت لحركة سير المركبات نحو الطريق الوطني رقم 5 للتخفيف من وطأة الازدحام المروري، يضيف البيان.

وفور وقوع الحادث، تدخلت دوريات و وحدات التدخل و الصيانة للجزائرية للطرق السيارة، مدعومة بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لتامين مكان الحادث وتنظيفه من المخلفات لإعادة السيولة لحركة السير. كما تم أيضا تجنيد رافعتين لإجلاء المركبة من أروقة الطريق، حسب ما أوضح نفس مصدر.

آخر تعديل على الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 16:07
كلـمات مفتـاحيــة :
حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.27

وزارة التعليم العالي تكشف عن أحكام استثنائية لاستكمال السنة الجامعية (2019 -2020 )

20.08.27

كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي

20.08.27

بلمهدي: ارتفاع حصيلة الصندوق الوطني للزكاة إلى 57ر1 مليار دج خلال سنة 2019

20.08.27

العاصمة: تفكيك عصابة إجرامية عابرة للحدود تتاجر في المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة

20.08.27

الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر

20.08.27

حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.25

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة

20.08.24

التوقيع على شراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة لنشر ثقافة "المهن الخضراء"

20.08.24

غرفة الصيد البحري والصندوق الوطني للتأمين الفلاحي يوقعان اتفاق تأمين وشراكة

20.08.24

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل

20.08.24

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين