النعامة: إقبال لافت للعائلات بعد إعادة فتح غابة الاستجمام بعين الصفراء

النعامة - تشهد الغابة الجوارية للاستجمام ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة) إقبالا لافتا للزوار وخصوصا العائلات وذلك بعد إعادة فتحها مؤخرا أمام الجمهور مع دخول حيز التنفيذ لقرار الفتح التدريجي لفضاءات التسلية والترفيه، وفق ما أكده المشرفون على تسيير هذا الفضاء البيئي والترفيهي.

ويتم الحرص على التقيد بالبروتوكول الصحي الذي وضعته إدارة هذه الحديقة الغابية وبمختلف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كتفادي الازدحام على مستوى هذا الموقع الذي تم تهيئته وتجهيزه منذ أكثر من سنة من طرف أحد المستثمرين الخواص وفقا لعقد كراء مؤقت منح له من طرف محافظة الغابات ،كما أكد مسير هذا المنتزه عمر بن سالم .

وتلتزم إدارة تسيير الحديقة أيضا و بشكل يومي بعملية تعقيم و تنظيف مختلف مرافقها وتجهيزاتها كالكراسي و الطاولات وعتاد ألعاب الأطفال فضلا عن تسخير أعوان لإخضاع الزوار إلى جهاز قياس درجة الحرارة عند مدخلها الرئيسي مع مراقبة مدى امتثالهم لارتداء الأقنعة الواقية وغيرها من قواعد السلامة والوقاية من كوفيدـ19، وفق نفس المتحدث.

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وبإعادة فتح هذا المنتزه و أماكن الاستراحة التي أُغلقت عبره في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا أصبح هذا الفضاء ومساحاته الخضراء التي تتجاوز الهكتارين والواقع على مستوى الحزام الأخضر المحاذي لمحور الطريق الوطني رقم 6 جنوب مدينة عين الصفراء سجل التوافد اليومي للزوار"بشكل ملفت" بعد أن وجدت العائلات عبره ملاذا للترويح عن النفس بعد شهور من الحجر الصحي.

ويعتبر مواطنون وفاعلون جمعويون أن هذا المنتزه يعد مكسبا حقيقيا لمدينة عين الصفراء التي تفتقر إلى فضاءات للتسلية والاسترخاء وموقعا مناسبا للتمتع بالهواء النقي و المنعش ومتنفسا للعائلات للخروج من أجواء البيت خلال هذه الأيام الصيفية الشديدة الحرارة.

كما يوفر فرصة لممارسة الرياضة واستكشاف مختلف المسالك الغابية واستغلال بعض المرافق كالحوض المخصص للسباحة لفائدة الأطفال، كما أبرز بعض الوافدين إلى هذا الموقع .

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح أمن دائرة عين الصفراء بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية و بعض الجمعيات المحلية قد برمجت على مستوى هذا الفضاء عدة خرجات ميدانية للتحسيس و التذكير بقواعد السلامة والوقاية من فيروس كوفيدـ19.