حوادث الطرقات: وفاة 8 أشخاص و جرح 352 آخرين خلال نهاية الأسبوع

الجزائر - لقي 08 أشخاص حتفهم وأصيب 352 اخرون بجروح، متفاوتة الخطورة في 312 حادث مرور سجل بالمناطق الحضرية، في الفترة الممتدة ما بين 18 و 24 أغسطس الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء الحصيلة الاسبوعية للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر "تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة، نتيجة عدم احترام مسافة الامان ،الارهاق بالإضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالمحيط والمركبة".

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور والسرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.