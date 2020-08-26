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السبت 29 أغسطس المصادف ليوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 12:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
السبت 29 أغسطس المصادف ليوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر- سيكون يوم السبت المقبل المصادف ليوم عاشوراء, عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة و كذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء, بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 12:38
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السبت 29 أغسطس المصادف ليوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 12:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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